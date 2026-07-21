بالفيديو - سيمون أبو فاضل لـ TTV: "هول الـ3 أطراف بيحكوا مع الله"! يقولون إذا هاجم السوريون تُقصف الشام..

سيمون أبو فاضل:

- هول الـ 3 بيحكوا مع الله! الحزب ونتنياهو وترامب... والله ينجينا

- كل ما "الحزب" بيعمل معركة بفوت الاحتلال الإسرائيلي وإيران تقول إنّها تقصف الشام في حال هاجمت لبنان

- لقاء الرئيس جوزاف عون مع نتنياهو غير مفيد حاليًا