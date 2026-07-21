Tayyar Article
التحكم المروريّ: حركة المرور كثيفة على طريق البربير كورنيش المزرعة بالاتجاهين وعلى مستديرة العدلية والطرقات المؤدية إليها
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21 July 2026
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34 mins ago
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source: tayyar.org
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"نيويورك تايمز" عن شركة كبلر لتتبع السفن: 12 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز أمس الاثنين
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"وول ستريت جورنال": نتنياهو يسعى لإقناع ترامب بشن هجوم شامل على إيران
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