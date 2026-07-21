كُتِب علينا بهيدا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم... لنبقى.

اليوم منحمل مسيرة الحويك ليبقى لبنان... كبير

لاقونا الخميس 23 تموز ببترونيات لنحتفل سوا بتطويب البطريرك الياس الحويك pic.twitter.com/f1AOGdvE8z — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) July 21, 2026

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في "دقيقة مع جبران" بعنوان "البطريرك الكبير" الى أن "لبنان الكبير ولد من أكثر من مئة سنة ونحن مؤتمنون أن نحافظ عليه لسنين طويلة أو نخسره للأبد، ولكن لبنان لا يزول".وأَضاف: "هناك رجل حمل القضية ولم يطلب لنفسه مجداً ولكن هو من يستحق أن يقال عنه:"مجد لبنان أعطي له". وتابع: "التاريخ إعترف بعظمته والكنيسة إعترفت بطوباويته، وجميعنا سنكون على الموعد في الديمان في الخامس والعشرين من تموز في احتفال إعلان تطويب البطريرك الحويك".وأشار باسيل الى أن "الحويك طوباوي على درب القداسة"، والى ان "الياس الحويّك حمل إيمانه بقلبه، وحمل لبنان بضميره. وآمن إنه يستحق أن يكون وطناً حراً ومستقلا"، وأضاف: "لهذا تطويبه لا يخصّ الكنيسة وحدها، ولا الموارنة وحدهم. هو صار جزءاً من ذاكرة لبنان، ومن هويته، ومن رسالته التي إرتكز عليها السينودوس من أجل لبنان، ليقول ان لبنان ال10425كلم2 هو وطن الحرية والتنوع والسلام وإن خيارنا هو الإنفتاح ورفض التقوقع".وتابع: "بالنسبة لنا نحن أبناء البترون، هذه المناسبة لها معنى خاص. من حلتا انطلق البطريرك الحويّك برسالته، واليوم من البترون نجدّد الوفاء لإرثه. بهذا المعنى، تحيي بترونيات احتفالية فنية بعنوان "الكبير"، وقد اسميناها كذلك ليس فقط لأن البطريرك الحويك كبير بل لأنه كان خلف فكرة "لبنان الكبير".وختم قائلا: "الخميس في الثالث والعشرين من تموز نلتقي سوياً لنستعيد سيرة رجل جمع بين قداسة الإيمان وبطولة تأسيس الكيان. كُتِب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم... لنبقى، واليوم نحمل مسيرة الحويك "ليبقى لبنان... كبير".