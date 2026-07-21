الأسمر يشكر البستاني لإقراره قانون حماية المتسهلك
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21 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر كل من ساهم في إقرار قانون حماية المستهلك المعدل وخصّ بالشكر سعادة النائب الدكتور فريد البستاني- رئيس لجنة الاقتصاد النيابية على دوره المحوري في إنتاج هذا القانون وعلى مواكبته الدائمة التي أدت الى إقرار هذا القانون المعدل الذي ركز على المبادىء الأساسية والالتزامات التي يجب أن تلقى على عاتق المزودين والمحترفين، بحيث أكد على ضمان سلامة السلع والخدمات والشفافية وحق المعرفة (خصائص السلع والخدمات وتكافؤ الفرص وحظر الشروط التعسفية التي تمنح المزود افضليات غير مبررة على حساب المستهلك).
وخلص الأسمر الى أن القانون المعدل يؤكد الحقوق الأساسية للمستهلك ويرسي رقابة وعقوبات وآليات فض نزاعات مما يعطي المواطن في حال التطبيق السليم للقانون حقوقاً اساسية وضمانات لم تكن موجودة سابقاً.
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