Tayyar Article
الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات مقرًا عسكريًا أميركيًا في البحرين
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21 July 2026
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43 mins ago
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source: tayyar.org
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10 :59
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