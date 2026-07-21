Tayyar Article
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بصواريخ كروز مركز البيانات الرئيسي لشركة أمازون الأميركية في البحرين
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21 July 2026
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15 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
-
09 :22
وكالة "فارس" نقلاً عن مصدر عسكري: أي قرار بإعادة فتح مضيق هرمز يتوقّف على الاعتبارات الأمنية
-
09 :14
المحروقات ترتفع مجددًا! تتمة
-
09 :05
خاص - "البدو" في خطاب روبيو.. هل تتوسع أولويات واشنطن الأمنية في لبنان؟ تتمة
-
08 :44
الحرس الثوري الإيراني: دمرنا منظومة رادار وطائرة إف 15 بقصف صاروخي على قاعدة أميركية في الأردن
-
08 :37
وول ستريت جورنال: إسرائيل تعتقد أن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق عميقة داخل جبل الفأس
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08 :31
روسيا: تدمير 209 مسيرات أوكرانية أثناء الليل
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21 July 2026
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21 July 2026
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هل تنجح واشنطن في فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان؟
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21 July 2026
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ترامب: إيران ستدفع الثمن!
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21 July 2026
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"الفيفا" يفتح تحقيقا في أحداث نهائي كأس العالم
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21 July 2026
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رسائل حاسمة إلى بيروت.. الحرب ستطال لبنان كله إذا فتح الحزب الجبهة
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-
-
21 July 2026
-
قبل لقاء عون وترامب... هل بدأت الدعاية أم الانسحاب؟
-
-
-
21 July 2026
-
تحذير عالمي إلى المواطنين الأميركيين.. ما علاقة الشرق الاوسط؟!
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-
-
21 July 2026
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عون يدخل البيت الأبيض بخطة إنقاذية شاملة: انسحاب إسرائيلي وجيش يتقدّم ودولة تستعيد قرارها
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-
21 July 2026
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عدم الاطمئنان للغة الانسحاب المرجح اليوم
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-
21 July 2026