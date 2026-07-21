ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الثلاثاء 21 تموز 2026، وفق جدول الأسعار الصادر عن نقابة أصحاب محطات المحروقات، مسجلة زيادات متفاوتة شملت البنزين والمازوت والغاز.وجاءت الأسعار الجديدة على النحو الآتي:بنزين 95 أوكتان: 2,347,000 ليرة لبنانية (+70,000)بنزين 98 أوكتان: 2,365,000 ليرة لبنانية (+71,000)المازوت: 2,099,000 ليرة لبنانية (+161,000)قارورة الغاز: 1,127,000 ليرة لبنانية (+12,000)