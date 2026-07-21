المحروقات ترتفع مجددًا!
-
21 July 2026
-
17 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الثلاثاء 21 تموز 2026، وفق جدول الأسعار الصادر عن نقابة أصحاب محطات المحروقات، مسجلة زيادات متفاوتة شملت البنزين والمازوت والغاز.
وجاءت الأسعار الجديدة على النحو الآتي:
بنزين 95 أوكتان: 2,347,000 ليرة لبنانية (+70,000)
بنزين 98 أوكتان: 2,365,000 ليرة لبنانية (+71,000)
المازوت: 2,099,000 ليرة لبنانية (+161,000)
قارورة الغاز: 1,127,000 ليرة لبنانية (+12,000)
-
Just in
-
09 :22
وكالة "فارس" نقلاً عن مصدر عسكري: أي قرار بإعادة فتح مضيق هرمز يتوقّف على الاعتبارات الأمنية
-
09 :17
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بصواريخ كروز مركز البيانات الرئيسي لشركة أمازون الأميركية في البحرين
-
09 :05
خاص - "البدو" في خطاب روبيو.. هل تتوسع أولويات واشنطن الأمنية في لبنان؟ تتمة
-
08 :44
الحرس الثوري الإيراني: دمرنا منظومة رادار وطائرة إف 15 بقصف صاروخي على قاعدة أميركية في الأردن
-
08 :37
وول ستريت جورنال: إسرائيل تعتقد أن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق عميقة داخل جبل الفأس
-
08 :31
روسيا: تدمير 209 مسيرات أوكرانية أثناء الليل
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
خاص - "البدو" في خطاب روبيو.. هل تتوسع أولويات واشنطن الأمنية في لبنان؟
-
هل تنجح واشنطن في فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان؟
-
رسائل حاسمة إلى بيروت.. الحرب ستطال لبنان كله إذا فتح الحزب الجبهة
-
قبل لقاء عون وترامب... هل بدأت الدعاية أم الانسحاب؟
-
تحذير عالمي إلى المواطنين الأميركيين.. ما علاقة الشرق الاوسط؟!
-
عون يدخل البيت الأبيض بخطة إنقاذية شاملة: انسحاب إسرائيلي وجيش يتقدّم ودولة تستعيد قرارها
-
عدم الاطمئنان للغة الانسحاب المرجح اليوم
-
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 21 تموز 2026
-
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 تموز 2026
-
الاعتداءات تتواصل جنوبا
-
ترامب يهدي عون أراضي محررة: تعاونْ مع الشرع لنزع سلاح حزب الله
-
إلى أهالي زوطر الغربية.. بيان عاجل!
-
مذكرة توقيف بحق صحافي لبناني.. والتهمة..!
-
عن المنطقة التجريبية.. بيان للجيش اللبناني!
-
شو الوضع؟ واشنطن تهدي عون تنفيذ أولى "عيّنات" المناطق التجريبية ومواكبة سعودية داعمة لخيارات التفاوض...
-
"مخزون المحروقات لا يكفي لـ 4 أيام" بل لـ9... بيان لـ "كهرباء لبنان"!
-
الخارجية الأميركية: بدء العمليات في المناطق التجريبية بجنوب لبنان!
-
حريق داخل مستودع للتبن في سهل تعنايل
-
زيارة واشنطن في إطار الاعتداءات والمسيرات
-
سرية سير بيروت تواصل حملاتها لضبط المخالفات المرورية!
-
-
Just in
-
09 :22
وكالة "فارس" نقلاً عن مصدر عسكري: أي قرار بإعادة فتح مضيق هرمز يتوقّف على الاعتبارات الأمنية
-
09 :17
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بصواريخ كروز مركز البيانات الرئيسي لشركة أمازون الأميركية في البحرين
-
09 :05
خاص - "البدو" في خطاب روبيو.. هل تتوسع أولويات واشنطن الأمنية في لبنان؟ تتمة
-
08 :44
الحرس الثوري الإيراني: دمرنا منظومة رادار وطائرة إف 15 بقصف صاروخي على قاعدة أميركية في الأردن
-
08 :37
وول ستريت جورنال: إسرائيل تعتقد أن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق عميقة داخل جبل الفأس
-
08 :31
روسيا: تدمير 209 مسيرات أوكرانية أثناء الليل
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
EXCLUSIVE
خاص - "البدو" في خطاب روبيو.. هل تتوسع أولويات واشنطن الأمنية في لبنان؟
-
-
-
21 July 2026
-
هل تنجح واشنطن في فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان؟
-
-
-
21 July 2026
-
ترامب: إيران ستدفع الثمن!
-
-
-
21 July 2026
-
"الفيفا" يفتح تحقيقا في أحداث نهائي كأس العالم
-
-
-
21 July 2026
-
رسائل حاسمة إلى بيروت.. الحرب ستطال لبنان كله إذا فتح الحزب الجبهة
-
-
-
21 July 2026
-
قبل لقاء عون وترامب... هل بدأت الدعاية أم الانسحاب؟
-
-
-
21 July 2026
-
تحذير عالمي إلى المواطنين الأميركيين.. ما علاقة الشرق الاوسط؟!
-
-
-
21 July 2026
-
عون يدخل البيت الأبيض بخطة إنقاذية شاملة: انسحاب إسرائيلي وجيش يتقدّم ودولة تستعيد قرارها
-
-
-
21 July 2026
-
عدم الاطمئنان للغة الانسحاب المرجح اليوم
-
-
-
21 July 2026
-
الجيش الأميركي ينهي جولة ضربات على إيران ويكشف حصيلة أهدافها
-
-
-
21 July 2026