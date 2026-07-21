أصدرت الولايات المتحدة، تحذيرا يحض المواطنين الأميركيين في كل أنحاء العالم على "توخي الحذر واليقظة" بسبب الحرب مع إيران، وفق بيان للخارجية.وأفاد البيان، أنه "نظرا لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تظل البيئة الأمنية معقدة، مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع".ونبّه البيان من تزايد احتمال وقوع هجمات تستهدف المنشآت الدبلوماسية الأميركية "أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأميركيين في كل أنحاء العالم".