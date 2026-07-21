أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 21 تموز 2026
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21 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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الجمهورية: أسرار
يمتنع عدد من الموظفين في وزارات عدة عن الردّ على الاتصالات الهاتفية، ويتعاملون بلامبالاة مع مراجعات المواطنين، الأمر الذي يتطلّب كشف أسمائهم كخطوة أولى.
أبدى مرجع سياسي أمام زواره خشيته من انتقال الضغط الإقليمي إلى الداخل اللبناني، عبر تحركات شعبية محسوبة، لكنّه استبعد بلوغها حدّ إسقاط الحكومة.
تجري وساطة بين أطراف حكومية لتخفيف الاحتقان داخل مجلس الوزراء، على قاعدة استمرار النقاش في آليات التنفيذ من دون إعادة فتح القرارات المبدئية.
اللواء: أسرار
تزايدت الترجيحات بأن خيار تجدُّد الحرب بين حزب الله وإسرائيل مستبعد بدرجة عالية، في المرحلة المقبلة، لحسابات بالغة الدقة، ومن زاوية انتفاء المصلحة بالكامل..
تشهد مطارات 3 دول مجاورة حركة تفتيش مشددة، لمنع التهريب، وإلقاء القبض على عناصر مطلوبة للقضاء…
شكلت مسائيات المونديال الرياضي فرصة لأصحاب المنتجعات والمطاعم لملء الأمكنة، ليس طمعا بالطعام بل من أجل متابعة «الماتش الرياضي» العالمي..
نداء الوطن: أسرار
عُلم أن الحملة التي تستهدف وزارة خدماتية تعود إلى رفض الاستجابة لضغوط هدفت لتوجيه جزء أساسي من المساعدات الإنسانية نحو مؤسسات وجمعيات مرتبطة بزوجة أحد المسؤولين الكبار مع تمسكها بحصر إدارة عمليات الإغاثة والمساعدات بالوزارة.
تستغرب أوساط دبلوماسية الصمت الرسمي حيال نشر ما سُمّي بـ"اللائحة السوداء" التي ضمت أسماء شخصيات معارضة لـ"حزب الله" وللاحتلال الإيراني في لبنان معتبرة أن غياب أي تحرك أمني أو قضائي لكشف الجهة التي تقف وراء نشرها يثير علامات استفهام
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