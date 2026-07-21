عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 تموز 2026
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21 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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الأخبار: خليل الحية رئيسًا لـ "حماس": نهج المقاومة باقٍ
الدولة البوليسية: ممنوع إنتقاد آل سعود
ترامب يهدي عون أراضي محررة: تعاون مع الشرع
أقليمة الحرب... النيران تصل الى السعودية
النهار: قمة ترامب - عون ودعم سعودي للبنان... "المناطق التجريبية" تدخل حيّز التنفيذ اليوم
الديار: لقاء ترامب وعون... الملفات المصيرية على الطاولة
روبيو يطلق مسار إعادة «الخط الجوي» بين أميركا ولبنان
اللواء: الجيش يدخل إلى زوطر الغربية.. والجيش الإسرائيلي يتحدث عن «المنطقة الآمنة»!
البناء: اليوم العاشر لمواجهات هرمز: النفط يشعل الضوء الأصفر… وتحرك الوسطاء | صنعاء تعلن حظر السفن السعودية… والرياض ترد بالاستعداد لكل الاحتمالات | إعلان هزيل لتفعيل المناطق التجريبية في بلدات غير محتلة عشية لقاء ترامب عون
الجمهورية: عون يطلب ضمانات بالانسحاب
اختبار الجنوب يفتح طريق البيت الأبيض
المدن: وسط الغارات والتفجيرات.. إسرائيل تعلن بدء المرحلة التجريبية
نداء الوطن: حملة الدراجات النارية "نافعة"
l'orient le jour: Trump pousse Aoun vers Chareh et met le Liban à l’épreuve du désarmement
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: أميركا تواصل ضرباتها على إيران... والوسطاء يقترحون هدنة 10 أيام
الأنباء الكويتية: عون يلتقي ترامب في البيت الأبيض اليوم وواشنطن تعلن مباشرة تطبيق «المناطق التجريبية»
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عون يدخل البيت الأبيض بخطة إنقاذية شاملة: انسحاب إسرائيلي وجيش يتقدّم ودولة تستعيد قرارها (الجمهورية) تتمة
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