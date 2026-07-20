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Tayyar Article

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: سنجري إعادة انتشار لقواتنا في إحدى مناطق "المنطقة التجريبية" بما يتيح للجيش اللبناني تنفيذ مهمته مع الحفاظ على أمن قواتنا وحقنا في الدفاع عن النفس وإزالة التهديدات

  • 20 July 2026
  • 1 hr ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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