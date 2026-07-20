Tayyar Article
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: سنجري إعادة انتشار لقواتنا في إحدى مناطق "المنطقة التجريبية" بما يتيح للجيش اللبناني تنفيذ مهمته مع الحفاظ على أمن قواتنا وحقنا في الدفاع عن النفس وإزالة التهديدات
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20 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
-
23 :50
مهر: تفعيل الدفاعات الجوية في محيط محطة بوشهر النووية جنوبي البلاد
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23 :17
بالفيديو - شربل مارون يرفع الصوت في ملف الصرف الصحي وبحيرة القرعون تتمة
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22 :58
وكالة فارس الإيرانية: دوي انفجارات في منطقة سيريك شرقي محافظة هرمزغان
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