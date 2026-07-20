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Tayyar Article

ادرعي : بناء على توجيهات المستوى السياسي، بدأت اليوم (الاثنين) المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) والجيش اللبناني.

  • 20 July 2026
  • 1 hr ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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