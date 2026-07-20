Tayyar Article
مصادر مقربة من عين التينة لـ"الجديد": اتصال هاتفي جرى اليوم بين المبعوث السعودي الامير يزيد بن فرحان والرئيس بري
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20 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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22 :38
ادرعي : بناء على توجيهات المستوى السياسي، بدأت اليوم (الاثنين) المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) والجيش اللبناني
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22 :02
الحرس الثوري: أسقطنا الليلة الماضية صاروخاً أميركياً من طراز «كروز» فوق مدينة رودبار بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران
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21 :52
القوات المسلحة الأردنية: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة
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21 :28
مسؤول أميركي:
- الجيش اللبناني سيتولى المسؤولية عن المناطق التجريبية وتطهيرها من أسلحة وبنى تحتية إرهابية
- إنشاء المناطق التجريبية جنوبي لبنان سيسهم في بناء الثقة بين الأطراف وخلق زخم للتقدم نحو السلام
- إنشاء المناطق التجريبية الأولية في جنوب لبنان يمثل تقدما حقيقيا على الأرض وهو فرصة للدولة اللبنانية كي تسيطر فعلا على مناطق هيمن عليها حزب الله
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21 :28
إلى أهالي زوطر الغربية.. بيان عاجل! تتمة
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21 :11
وسائل إعلام إسرائيلية: اصوات انفجارات في إيلات ناجمة عن إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأردن
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Just in
-
22 :38
ادرعي : بناء على توجيهات المستوى السياسي، بدأت اليوم (الاثنين) المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) والجيش اللبناني
-
22 :02
الحرس الثوري: أسقطنا الليلة الماضية صاروخاً أميركياً من طراز «كروز» فوق مدينة رودبار بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران
-
21 :52
القوات المسلحة الأردنية: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة
-
21 :28
مسؤول أميركي:
- الجيش اللبناني سيتولى المسؤولية عن المناطق التجريبية وتطهيرها من أسلحة وبنى تحتية إرهابية
- إنشاء المناطق التجريبية جنوبي لبنان سيسهم في بناء الثقة بين الأطراف وخلق زخم للتقدم نحو السلام
- إنشاء المناطق التجريبية الأولية في جنوب لبنان يمثل تقدما حقيقيا على الأرض وهو فرصة للدولة اللبنانية كي تسيطر فعلا على مناطق هيمن عليها حزب الله
-
21 :28
إلى أهالي زوطر الغربية.. بيان عاجل! تتمة
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21 :11
وسائل إعلام إسرائيلية: اصوات انفجارات في إيلات ناجمة عن إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأردن
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إلى أهالي زوطر الغربية.. بيان عاجل!
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20 July 2026
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مذكرة توقيف بحق صحافي لبناني.. والتهمة..!
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20 July 2026
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عن المنطقة التجريبية.. بيان للجيش اللبناني!
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20 July 2026
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شو الوضع؟ واشنطن تهدي عون تنفيذ أولى "عيّنات" المناطق التجريبية ومواكبة سعودية داعمة لخيارات التفاوض...
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20 July 2026
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"مخزون المحروقات لا يكفي لـ 4 أيام" بل لـ9... بيان لـ "كهرباء لبنان"!
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20 July 2026
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الخارجية الأميركية: بدء العمليات في المناطق التجريبية بجنوب لبنان!
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20 July 2026
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20 July 2026
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زيارة واشنطن في إطار الاعتداءات والمسيرات
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