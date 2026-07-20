Tayyar Article
هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 17 ميلا بحريا شرق دبا في الإمارات
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20 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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ترامب: في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أميركيا ستدفع ثمن ذلك القتل أضعافا مضاعفة
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وسائل إعلام إسرائيلية: اصوات انفجارات في إيلات ناجمة عن إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأردن
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ترامب: لن يُعتقل نتنياهو بأي شكل من الأشكال أثناء وجوده في الولايات المتحدة فهو يقاتل إيران التي قتلت مؤخراً 52 ألف متظاهر
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ترامب: في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أميركيا ستدفع ثمن ذلك القتل أضعافا مضاعفة
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