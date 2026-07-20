أتت الزيارة الرئاسية إلى الولايات المتحدة لتظهرَ تمسكَ القوة الأعظم برسم مصير لبنان في المرحلة المقبلة، من خلال منظار رؤيتها للشرق الأوسط ولعبة الصراع مع إيران. فبعيداً عن الحسابات المحلية اللبنانية التي لا تدخل في تفكيرها، تؤكّد أميركا فصل مسار لبنان عن مسار التفاوض مع إيران والآتي عاجلاً أم آجلاً مهما تصاعدت الضربات. ومن هنا، أتى الإعلان من واشنطن وعبر وزير خارجيتها مارك روبيو عن إطلاق مسار "المناطق التجريبية"، والتي كشفَ موقع "أكسيوس" أنَّ الانسحاب الإسرائيلي من أولى تلك المناطق، سيكون الثلثاء. والنتائج الفعلية، يترقب اللبنانيون مدى وجودها بعد لقاء الرئيس جوزاف عون الرئيس دونالد ترامب، لكي يكون هناك خلاصة عملية يُبنى عليها.وقد أكد روبيو الذي التقى عون أمس الأحد أن اجتماعه بعون "إيجابي للغاية". وقال "نحن سنتعامل مع الحكومة الشرعية وليس مع حزب الله وإيران"، مشدداً على أن اجتماع عون بترامب "سيكون مثمراً".وهذه اللقاءات والمواقف، واكبها دعم سعودي في اتصال بين الرئيس عون وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أكد دعم خيارات رئيس الجمهورية في المفاوضات، موجهاً له دعوة إلى زيارة السعودية.ميدانياً، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في كفرتبنيت، وألقت مسيراتها قنابل صوتية في عدد من القرى، فيما كان الطيران الحربي يصل بتحليقه إلى البقاع.على خط الحرب الأميركية – الإيرانية، تواصل استهدافُ مدنٍ عدة في إيران ومن بينها شيراز، فيما لفتت بعض التصريحات للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي رأى أن إيران تحتاج اليوم إلى اتخاذ القرارات على أساس الحكمة الجماعية، ولفت إلى أنه لا يمكن إدارة شؤون إيران التي تمر في حال حرب، بالطرق التقليدية القديمة.وفي مؤشر إلى احتدام صراع الممرات، أعلن الحوثيون فرض حظر على الملاحة البحرية في السعودية.