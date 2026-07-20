أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "العمليات في المناطق التجريبية في جنوب لبنان بدأت اليوم، وتشمل قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية".وأوضحت أن "هذه العمليات تأتي وفقًا للإطار الثلاثي، وبرعاية مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، في إطار تنفيذ الآلية المعتمدة للمناطق التجريبية، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية ".