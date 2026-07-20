حريق داخل مستودع للتبن في سهل تعنايل
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20 July 2026
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24 mins ago
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source: tayyar.org
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أخمدت عناصر المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني حريقاً اندلع داخل مستودع للتبن تبلغ مساحته نحو ألفي متر مربع، يقع ضمن إحدى المزارع في سهل تعنايل، بمشاركة عناصر وآليات من عدد من مراكز الدفاع المدني.
وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية، بأن "العناصر عملت على محاصرة النيران والسيطرة عليها، والحؤول دون امتدادها إلى غرفة مجاورة لتخزين الحطب وخزانات للمازوت. كما نفذت عمليات التبريد اللازمة للتأكد من عدم تجدد الحريق".
ودعت المديرية المواطنين، إلى "الاتصال فوراً برقم الطوارئ 125، عند وقوع أي طارئ".
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