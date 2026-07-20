سرية سير بيروت تواصل حملاتها لضبط المخالفات المرورية!
-
20 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي:
في إطار متابعة الإجراءات الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية بناءً على قرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، القاضي بتشديد إجراءات ضبط المخالفات في مدينة بيروت ومكافحة التجاوزات، لا سيّما تلك التي يرتكبها سائقو الدراجات الآلية، واصلت سرية سير بيروت في وحدة شرطة بيروت تنفيذ حملاتها الميدانية ضمن العاصمة، حيث أقامت حواجز ظرفية وثابتة أسفرت عن حجز /1986/ دراجة آلية و/231/ سيارة مخالفة، وتنظيم /11085/ محضر مخالفة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 01-07-2026 ولغاية 18-07-2026.
وتؤكد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي استمرارها في ضبط المخالفات، وتدعو المواطنين إلى تسوية أوضاع آلياتهم القانونية والتقيّد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، حفاظًا على السلامة العامة.
-
Just in
-
18 :02
وزارة الداخلية: صفارات الإنذار تدوي في البحرين للمرة الخامسة
-
17 :59
أكسيوس: انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيبدأ غدا الثلاثاء
-
17 :57
الخارجية الأميركية: بدء العمليات في المناطق التجريبية بجنوب لبنان! تتمة
-
17 :53
التلفزيون الإيراني: وزير الداخلية يتوجه إلى إسلام أباد على رأس وفد يضم ممثلين عن أجهزة تنفيذية
-
17 :47
حريق داخل مستودع للتبن في سهل تعنايل تتمة
-
17 :44
زيارة واشنطن في إطار الاعتداءات والمسيرات تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
كواليس - تمديدٌ ثانٍ للمجلس النيابي؟
-
EXCLUSIVE
كواليس - عقدة "الأسير" فجّرت "العفو".. ودولة نافذة طيّرَت النصاب!
-
تحضّروا... الحرّ ينتظركم ويبلغ ذروته في هذا اليوم!
-
انفجار ضخم... ماذا يحصل في الجنوب؟
-
شهادات مسعفين من قلب الحرب | النداء الأخير إلى من تحت الركام: «في حَدَا هون؟»
-
هذا ما طلبه بري من الرئيس عون قبل لقائه ترامب!
-
بالفيديو - نهائي المونديال يتحول إلى اشكال وعراك كبير في هذه المنطقة اللبنانية!
-
بري عن إسبانيا: "الجماعة أوادم"
-
قمة عون - ترمب... جرعة دعم زائدة لتطبيق «اتفاق الإطار»
-
بلا رقابة وبلا تخطيط وبشروط قاسية: المصارف تعود إلى الإقراض
-
تقدّم في "المناطق التجريبية"... والعقبة الأساسية؟
-
عون في واشنطن: الاتفاق بين احتلال لا ينسحب وسلاح لا يتراجع
-
المشرق يُعاد رسمه بالممرات… فأين لبنان؟
-
التدخل العسكري السوري في لبنان
-
أسرار الصحف ليوم الأثنين 20 تموز 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 تموز 2026
-
«ساقط أخلاقيا ووطنيا وقوميا»
-
روبيو لعون: لا ضمانات قبل حلّ حزب الله
-
السيد :" فستكون تلك نكسة لا خروج منها …"
-
البستاني رداً على "احتفال العودة عن الخطأ": الإفلاس وصل إلى مرحلة سرقة الإنجازات!
-
-
Just in
-
18 :02
وزارة الداخلية: صفارات الإنذار تدوي في البحرين للمرة الخامسة
-
17 :59
أكسيوس: انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيبدأ غدا الثلاثاء
-
17 :57
الخارجية الأميركية: بدء العمليات في المناطق التجريبية بجنوب لبنان! تتمة
-
17 :53
التلفزيون الإيراني: وزير الداخلية يتوجه إلى إسلام أباد على رأس وفد يضم ممثلين عن أجهزة تنفيذية
-
17 :47
حريق داخل مستودع للتبن في سهل تعنايل تتمة
-
17 :44
زيارة واشنطن في إطار الاعتداءات والمسيرات تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الخارجية الأميركية: بدء العمليات في المناطق التجريبية بجنوب لبنان!
-
-
-
20 July 2026
-
ترامب: تحديث طائرة الرئاسة المقدمة من قطر لتجهيزها بأقصى القدرات
-
-
-
20 July 2026
-
حريق داخل مستودع للتبن في سهل تعنايل
-
-
-
20 July 2026
-
زيارة واشنطن في إطار الاعتداءات والمسيرات
-
-
-
20 July 2026
-
بالفيديو - الفريق الإسباني يعود إلى مدريد!
-
-
20 July 2026
-
حريق أحراش شمال مدريد يأتي على 13 ألف هكتار
-
-
-
20 July 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - تمديدٌ ثانٍ للمجلس النيابي؟
-
-
-
20 July 2026
-
حارس إسبانيا: يداي لم تضطرا للعمل كثيراً
-
-
20 July 2026
-
مصدر عبري: زيارة مرتقبة لنائب وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب
-
-
20 July 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - عقدة "الأسير" فجّرت "العفو".. ودولة نافذة طيّرَت النصاب!
-
-
-
20 July 2026