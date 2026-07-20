ينقُل أحد النواب البارزين عمّا يدور في أروِقة السياسة عن توجه للتمديد مّرة ثانية للمجلس النيابي الحالي على اعتبار أن الظروف التي أملَت التمديد الأول لازالت سارية في ظل استمرار الحرب وآثارها ومفاعيلها في النزوح والاقتصاد، على أن يواكَب التمديد للمجلس بتعديلات حكومية.