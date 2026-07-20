كواليس - عقدة "الأسير" فجّرت "العفو".. ودولة نافذة طيّرَت النصاب!
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20 July 2026
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37 mins ago
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source: tayyar.org
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يتردّد في الكواليس السياسية والدبلوماسية أن ملف الشيخ أحمد الأسير هو العقدة المركزية التي فجّرَت قانون العفو في الجلسة التشريعية الأخيرة، ويجري التلميح الى بصمة لدولة إقليمية نافذة في لبنان بتجميد إخلاء سبيله لأسباب سياسية، وهذا ما يفسر مقاطعة كتلتي الاعتدال والتوافق الوطني وانسحاب كتلة الجمهورية القوية من الجلسة لتطيير النصاب!.
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