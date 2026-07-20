يتردّد في الكواليس السياسية والدبلوماسية أن ملف الشيخ أحمد الأسير هو العقدة المركزية التي فجّرَت قانون العفو في الجلسة التشريعية الأخيرة، ويجري التلميح الى بصمة لدولة إقليمية نافذة في لبنان بتجميد إخلاء سبيله لأسباب سياسية، وهذا ما يفسر مقاطعة كتلتي الاعتدال والتوافق الوطني وانسحاب كتلة الجمهورية القوية من الجلسة لتطيير النصاب!.