Tayyar Article
الجيش الإيراني: أي دولة تتعاون مع الولايات المتحدة وتقف بجانب أعدائنا ستواجه مشكلة في العبور من مضيق هرمز
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20 July 2026
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56 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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16 :32
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة الصخير الجوية وميناء بن سلمان في البحرين وقاعدة عريفجان في الكويت
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16 :30
الخارجية الأميركية:
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القوات المسلحة اليمنية: نؤكد على حق شعبنا في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل
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15 :18
القوات المسلحة اليمنية: نؤكد على حق شعبنا في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل
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16 :32
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة الصخير الجوية وميناء بن سلمان في البحرين وقاعدة عريفجان في الكويت
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16 :30
الخارجية الأميركية:
- بدأنا اليوم عمليات المنطقة التجريبية في قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية جنوبي لبنان
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كواليس - عقدة "الأسير" فجّرت "العفو".. ودولة نافذة طيّرَت النصاب! تتمة
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الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي يعمد إلى إحراق المنازل في بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية
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القوات المسلحة اليمنية: نؤكد على حق شعبنا في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل
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القوات المسلحة اليمنية: نؤكد على حق شعبنا في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل
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