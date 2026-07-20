Tayyar Article
طائرة نتنياهو غادرت الأجواء الإسرائيلية إلى وجهة غير محددة
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20 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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14 :54
الملك تشارلز الثالث يُكلّف آندي بيرنهام بمهام رئاسة الحكومة البريطانية الجديدة
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مسؤول إيراني لـ"رويترز": الوسطاء اقترحوا وقف الضربات لـ10 أيام لإيجاد سبل لإحياء الاتفاق
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الرئيس الأيراني مسعود بزشكيان دعا إلى تعزيز الوحدة والتضامن مشدداً على أن إيران تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى اتخاذ القرارات على أساس الحكمة الجماعية
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تحضّروا... الحرّ ينتظركم ويبلغ ذروته في هذا اليوم! تتمة
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