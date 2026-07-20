Tayyar Article
انخفاض برنت والخام الأميركي بعد تأكيد إيران أنها تسعى للتفاوض مع أميركا
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20 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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13 :00
الموت يُغيّب فنانًا شهيرًا جدًّا! تتمة
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12 :28
"نيويورك تايمز": البنتاغون يخفي سقوط عشرات المصابين من بين أفراد الجيش الأميركي في حرب إيران
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"يسرائيل هيوم": نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعًا أمنيًا على ضوء التصعيد مع إيران
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الكرملين: اتصالات فنية بين روسيا والولايات المتحدة على مستوى وزراء الخارجية
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12 :12
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