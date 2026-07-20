Tayyar Article
انفجار ضخم... ماذا يحصل في الجنوب؟
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20 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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دوى قرابة الحادية عشرة الا ربعا من قبل ظهر اليوم دوي انفجار كبير تردد صداه في منطقة النبطية وتبين انه ناجم عن قيام الجيش الإسرائيلي بعملية تفجير ضخمة في بلدة كفرتبنيت حيث شوهدت سحب الدخان الكثيف تتصاعد من البلدة من مسافات بعيدة.
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