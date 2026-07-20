Tayyar Article
وكالة "تسنيم" الإيرانية: الحرس الثوري يحذّر من أي "توغل" أميركي داخل الأراضي الإيرانية
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20 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
-
11 :44
الجيش يفجّر ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة ضمن عمليات إزالة مخلفات العدوان
-
11 :39
غارات وهمية للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الحدود الشمالية وجرود عكار والهرمل
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11 :21
"الوكالة الوطنية": الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرًا ضخمًا في كفرتبنيت وتصاعدت سحب الدخان من البلدة
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11 :19
اختفت منذ 2020.. اعتراف الزوج يقود إلى الحقيقة (Skynews) تتمة
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11 :15
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10 :56
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