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Tayyar Article

الهيئة العليا للإغاثة في بيان: وصول الدفعة الثانية من المساعدات الإماراتية إلى لبنان عبر معبر المصنع وتضم 21 شاحنة

  • 20 July 2026
  • 1 hr ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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