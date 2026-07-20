هذا ما طلبه بري من الرئيس عون قبل لقائه ترامب!
-
20 July 2026
-
49 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
يترقب رئيس مجلس النواب نبيه بري مسار التصعيد الإيراني – الأميركي من جهة، وما ستسفر عنه زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الولايات المتحدة من جهة أخرى، فيما يؤكد أن الأولوية الأساسية لديه في هذه المرحلة تتمثل في إخراج الجنوب من “عنق الزجاجة” بأسرع وقت ممكن.
وفي حديث لـ”الأفضل نيوز”، أعرب بري عن أمله في أن يفضي لقاء الرئيس جوزاف عون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نتائج إيجابية وجدية تصب في مصلحة تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة، مؤكداً أن ما يعنيه هو الوصول إلى حل حقيقي، بغض النظر عن الجهة التي يأتي منها هذا الحل.
وكشف بري أن الرئيس عون تواصل معه قبل مغادرته إلى واشنطن، لوضعه في أجواء الزيارة والتشاور بشأن ركائز الموقف اللبناني، مشيراً إلى أنه شدد أمامه على ضرورة التمسك بأمرين أساسيين: تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان يخشى انزلاق المنطقة مجدداً إلى الحرب في ظل التصعيد الأميركي – الإيراني، قال بري: “ليش اللي عمبيصير هلأ شو اسمو.. إنه شكل من أشكال الحرب”.
وفي الشأن الداخلي، استغرب رئيس مجلس النواب محاولات تحميله أو تحميل “الثنائي” مسؤولية عدم إقرار عدد من القوانين الحيوية خلال الجلسة التشريعية الأخيرة، معتبراً أن الوقائع واضحة، وأضاف: “الشمس طالعة والناس قاشعة”.
كما كشف أن معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، أجريا مشاورات جانبية في كواليس الجلسة لترتيب الأمور، وأن الاتصالات كانت قد قاربت التوصل إلى نتيجة تتيح إقرار قانون العفو، لولا انسحاب نواب معروفين وفقدان النصاب.
وعن مطالبات “القوات اللبنانية” بتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، لم يبدِ بري اهتماماً كبيراً بالطرح، واكتفى بالقول: “يمكن مفكرين إنو فيهم يزيدوا شي نائب”.
-
Just in
-
10 :27
الخارجية الإيرانية: يمكن إجراء مفاوضات مع أميركا بما يراعي المصالح الوطنية
-
10 :20
الهيئة العليا للإغاثة في بيان: وصول الدفعة الثانية من المساعدات الإماراتية إلى لبنان عبر معبر المصنع وتضم 21 شاحنة
-
10 :05
مصدر في الداخلية الباكستانية: وزير الداخلية الإيراني يحمل رسالة من الرئيس مسعود بزشكيان بشأن الأوضاع الراهنة
-
09 :48
شهادات مسعفين من قلب الحرب | النداء الأخير إلى من تحت الركام: «في حَدَا هون؟» (الأخبار) تتمة
-
09 :38
بالفيديو - نهائي المونديال يتحول إلى اشكال وعراك كبير في هذه المنطقة اللبنانية! تتمة
-
09 :30
بري عن إسبانيا: "الجماعة أوادم" تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
بالفيديو - نهائي المونديال يتحول إلى اشكال وعراك كبير في هذه المنطقة اللبنانية!
-
بري عن إسبانيا: "الجماعة أوادم"
-
قمة عون - ترمب... جرعة دعم زائدة لتطبيق «اتفاق الإطار»
-
بلا رقابة وبلا تخطيط وبشروط قاسية: المصارف تعود إلى الإقراض
-
تقدّم في "المناطق التجريبية"... والعقبة الأساسية؟
-
عون في واشنطن: الاتفاق بين احتلال لا ينسحب وسلاح لا يتراجع
-
المشرق يُعاد رسمه بالممرات… فأين لبنان؟
-
التدخل العسكري السوري في لبنان
-
أسرار الصحف ليوم الأثنين 20 تموز 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 تموز 2026
-
«ساقط أخلاقيا ووطنيا وقوميا»
-
روبيو لعون: لا ضمانات قبل حلّ حزب الله
-
السيد :" فستكون تلك نكسة لا خروج منها …"
-
البستاني رداً على "احتفال العودة عن الخطأ": الإفلاس وصل إلى مرحلة سرقة الإنجازات!
-
بالصور: إحتراق 3 مواطنين في حادث سير مروع!
-
EXCLUSIVE
خاص - عون في واشنطن يطلب ضمانات أميركية... ونتنياهو يحسبها انتخابياً
-
من الإيواء إلى التعليم... الحريري تبحث إعادة تجهيز مدارس صيدا الرسمية
-
الراعي: نجدد التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار
-
قبلان: لا يجوز أن يقود شخص واحد هذا البلد نحو الهاوية ولا يمكن السكوت عن السلطة الحالية
-
كتل حارة الاسبوع المقبل... والحرارة فوق المعدلات
-
-
Just in
-
10 :27
الخارجية الإيرانية: يمكن إجراء مفاوضات مع أميركا بما يراعي المصالح الوطنية
-
10 :20
الهيئة العليا للإغاثة في بيان: وصول الدفعة الثانية من المساعدات الإماراتية إلى لبنان عبر معبر المصنع وتضم 21 شاحنة
-
10 :05
مصدر في الداخلية الباكستانية: وزير الداخلية الإيراني يحمل رسالة من الرئيس مسعود بزشكيان بشأن الأوضاع الراهنة
-
09 :48
شهادات مسعفين من قلب الحرب | النداء الأخير إلى من تحت الركام: «في حَدَا هون؟» (الأخبار) تتمة
-
09 :38
بالفيديو - نهائي المونديال يتحول إلى اشكال وعراك كبير في هذه المنطقة اللبنانية! تتمة
-
09 :30
بري عن إسبانيا: "الجماعة أوادم" تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
شهادات مسعفين من قلب الحرب | النداء الأخير إلى من تحت الركام: «في حَدَا هون؟»
-
-
-
20 July 2026
-
بالفيديو - نهائي المونديال يتحول إلى اشكال وعراك كبير في هذه المنطقة اللبنانية!
-
-
-
20 July 2026
-
بري عن إسبانيا: "الجماعة أوادم"
-
-
-
20 July 2026
-
قمة عون - ترمب... جرعة دعم زائدة لتطبيق «اتفاق الإطار»
-
-
-
20 July 2026
-
بلا رقابة وبلا تخطيط وبشروط قاسية: المصارف تعود إلى الإقراض
-
-
-
20 July 2026
-
تقدّم في "المناطق التجريبية"... والعقبة الأساسية؟
-
-
-
20 July 2026
-
عون في واشنطن: الاتفاق بين احتلال لا ينسحب وسلاح لا يتراجع
-
-
-
20 July 2026
-
المشرق يُعاد رسمه بالممرات… فأين لبنان؟
-
-
-
20 July 2026
-
الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع..!
-
-
-
20 July 2026
-
بالصور - ترامب يتوّج إسبانيا بكأس العالم!
-
-
-
20 July 2026