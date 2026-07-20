يترقب رئيس مجلس النواب نبيه بري مسار التصعيد الإيراني – الأميركي من جهة، وما ستسفر عنه زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الولايات المتحدة من جهة أخرى، فيما يؤكد أن الأولوية الأساسية لديه في هذه المرحلة تتمثل في إخراج الجنوب من “عنق الزجاجة” بأسرع وقت ممكن.وفي حديث لـ”الأفضل نيوز”، أعرب بري عن أمله في أن يفضي لقاء الرئيس جوزاف عون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نتائج إيجابية وجدية تصب في مصلحة تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة، مؤكداً أن ما يعنيه هو الوصول إلى حل حقيقي، بغض النظر عن الجهة التي يأتي منها هذا الحل.وكشف بري أن الرئيس عون تواصل معه قبل مغادرته إلى واشنطن، لوضعه في أجواء الزيارة والتشاور بشأن ركائز الموقف اللبناني، مشيراً إلى أنه شدد أمامه على ضرورة التمسك بأمرين أساسيين: تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة.ورداً على سؤال حول ما إذا كان يخشى انزلاق المنطقة مجدداً إلى الحرب في ظل التصعيد الأميركي – الإيراني، قال بري: “ليش اللي عمبيصير هلأ شو اسمو.. إنه شكل من أشكال الحرب”.وفي الشأن الداخلي، استغرب رئيس مجلس النواب محاولات تحميله أو تحميل “الثنائي” مسؤولية عدم إقرار عدد من القوانين الحيوية خلال الجلسة التشريعية الأخيرة، معتبراً أن الوقائع واضحة، وأضاف: “الشمس طالعة والناس قاشعة”.كما كشف أن معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، أجريا مشاورات جانبية في كواليس الجلسة لترتيب الأمور، وأن الاتصالات كانت قد قاربت التوصل إلى نتيجة تتيح إقرار قانون العفو، لولا انسحاب نواب معروفين وفقدان النصاب.وعن مطالبات “القوات اللبنانية” بتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، لم يبدِ بري اهتماماً كبيراً بالطرح، واكتفى بالقول: “يمكن مفكرين إنو فيهم يزيدوا شي نائب”.