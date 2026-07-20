بعيداً من السياسة، كشف رئيس مجلس النواب نبيه في حديث لـ”الأفضل نيوز” عن ميوله الرياضية، موضحاً أنه كان يشجع المنتخب الإسباني في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، مبرراً ذلك بالقول: “لأن الجماعة أوادم ومواقفهم مشرّفة، ليس فقط على المستوى السياسي، وإنما أيضاً على مستوى اليونيفيل التي يشاركون في صفوفها في الجنوب