Tayyar Article
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل أن واشنطن قد تطلب إدخال عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود إلى إسرائيل
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20 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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10 :27
الخارجية الإيرانية: يمكن إجراء مفاوضات مع أميركا بما يراعي المصالح الوطنية
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10 :20
الهيئة العليا للإغاثة في بيان: وصول الدفعة الثانية من المساعدات الإماراتية إلى لبنان عبر معبر المصنع وتضم 21 شاحنة
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مصدر في الداخلية الباكستانية: وزير الداخلية الإيراني يحمل رسالة من الرئيس مسعود بزشكيان بشأن الأوضاع الراهنة
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