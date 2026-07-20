weather logo
waether logo
xblack logo
Download the app
  • googleplay
  • appstore
© 2025. All Rights Reserved. By Koein

Tayyar Article

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن لبنان: سنتعامل مع الحكومة الشرعية وليس مع حزب الله وإيران واجتماع ترامب مع الرئيس اللبناني سيكون مثمرًا

  • 20 July 2026
  • 40 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

Just in