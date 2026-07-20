Tayyar Article
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن لبنان: سنتعامل مع الحكومة الشرعية وليس مع حزب الله وإيران واجتماع ترامب مع الرئيس اللبناني سيكون مثمرًا
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20 July 2026
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40 mins ago
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source: tayyar.org
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08 :55
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل أن واشنطن قد تطلب إدخال عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود إلى إسرائيل
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الحرس الثوري الايراني: إيقاف حركة ناقلتي نفط خلال محاولتهما عبور هرمز واستهداف طائرات للجيش الأميركي في مطار العقبة في الأردن
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20 July 2026
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أسرار الصحف ليوم الأثنين 20 تموز 2026
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