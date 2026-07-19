Tayyar Article
روبيو: لبنان لا يمكن ان يكون ملحقاً بأي مسار تفاوضي آخر والسيادة اللبنانية لا يمكن ان تكون إلا بقرار لبناني صادر عن المؤسسات الدستورية اللبنانية
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19 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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السيد :" فستكون تلك نكسة لا خروج منها …" تتمة
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السيد :" فستكون تلك نكسة لا خروج منها …"
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Just in
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20 :34
هيئة البث الإسرائيلية: أميركا أبلغت إسرائيل عزمها تصعيد هجماتها على إيران خلال الأيام المقبلة
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بطولة آسيا للاناث(تحت ال18 سنة) في كرة السلة لبنان الى المستوى"أ" بالعلامة الكاملة تتمة
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الخارجية الأردنية: استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية وإبلاغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة
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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض قبل قليل مسيرة في منطقة الحدود مع سوريا ويجري فحص مصدرها
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السيد :" فستكون تلك نكسة لا خروج منها …" تتمة
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