Tayyar Article
وزارة الصحة: الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان حتى 19 تموز 4328 شهـيداً و12229 جريحاً
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19 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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18 :27
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-
18 :27
الخارجية الأميركية:
- روبيو أشاد بجهود الحكومة اللبنانية لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية
- روبيو التقى الرئيس اللبناني جوزاف عون وبحثا في تنفيذ إطار العمل الثلاثي وأكد مجددا التزام أميركا بدعم التنفيذ الناجح للإطار
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18 :16
السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى للـLBCI: الرئيس اللبناني جوزاف عون "ما حيروح ايدو فاضية" من واشنطن
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انتهاء اللقاء بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ووزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو
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17 :46
قصف مدفعيّ إسرائيليّ يستهدف بلدة شمع وإلقاء قنبلة صوتية على حاريص
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19 July 2026
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19 July 2026
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الراعي: نجدد التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار
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19 July 2026
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19 July 2026