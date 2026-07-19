Tayyar Article
بالصور: إحتراق 3 مواطنين في حادث سير مروع!
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19 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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لقي 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر حتفهم فجر اليوم، إثر حادث سير مروّع وقع على الطريق العام في بلدة وطى الجوز – كسروان، بعدما انحرفت السيارة التي كانوا يستقلونها واصطدمت بعمود كهربائي قبل أن تشتعل بالكامل.
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن سيارة من نوع "رانج روفر" سوداء اللون انحرفت عن مسارها على الطريق العام في البلدة، ما أدى إلى اصطدامها بعنف بعمود كهربائي إلى جانب الطريق، قبل أن تندلع فيها النيران.
وأسفر الحادث عن احتراق الشبان الثلاثة الذين كانوا داخل السيارة، ما أدى إلى وفاتهم في مكان الحادث.
وسارعت عناصر الدفاع المدني إلى الموقع، حيث عملت على إخماد الحريق وسحب الجثامين من داخل السيارة، قبل نقلها إلى مستشفى سان جورج في عجلتون لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
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