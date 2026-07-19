Tayyar Article
وسائل إعلام أردنية: أصوات اعتراضات في سماء العقبة
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19 July 2026
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22 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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16 :03
مراسل الجديد في واشنطن: الرئيس عون سيتابع من مقر إقامته في الولايات المتحدة الأميركية نهائي المونديال
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15 :58
عراقجي: لا يجب تضييع فرصة المفاوضات فالحرب لها تكاليفها
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15 :48
القناة 13 الإسرائيلية: إخلاء طائرات الوقود الأميركية من مطار رامون بعد استهداف العقبة بالأردن
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15 :43
الجيش الإسرائيلي: القوات الإسرائيلية والأردنية تعترض صاروخا أطلق من إيران باتجاه مدينة العقبة
-
15 :32
القناة 12 الإسرائيلية: دوي انفجارات في منطقتي إيلات والعقبة بعد إطلاق مضادات جوية لاعتراض صواريخ إيرانية
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15 :24
إعلام إسرائيلي: تقارير أولية عن سماع دوي انفجارات كبيرة فوق إيلات حيث حاولت الدفاعات الجوية اعتراض صواريخ إيرانية كانت تستهدف مدينة العقبة الأردنية القريبة
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القناة 13 الإسرائيلية: إخلاء طائرات الوقود الأميركية من مطار رامون بعد استهداف العقبة بالأردن
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الجيش الإسرائيلي: القوات الإسرائيلية والأردنية تعترض صاروخا أطلق من إيران باتجاه مدينة العقبة
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القناة 12 الإسرائيلية: دوي انفجارات في منطقتي إيلات والعقبة بعد إطلاق مضادات جوية لاعتراض صواريخ إيرانية
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15 :24
إعلام إسرائيلي: تقارير أولية عن سماع دوي انفجارات كبيرة فوق إيلات حيث حاولت الدفاعات الجوية اعتراض صواريخ إيرانية كانت تستهدف مدينة العقبة الأردنية القريبة
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