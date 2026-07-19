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Tayyar Article

إعلام إسرائيلي: تقارير أولية عن سماع دوي انفجارات كبيرة فوق إيلات حيث حاولت الدفاعات الجوية اعتراض صواريخ إيرانية كانت تستهدف مدينة العقبة الأردنية القريبة

  • 19 July 2026
  • 42 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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