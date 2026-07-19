من الإيواء إلى التعليم... الحريري تبحث إعادة تجهيز مدارس صيدا الرسمية
-
19 July 2026
-
22 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
تابعت نائب رئيس "تيار المستقبل" ورئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري أوضاع المدارس الرسمية في مدينة صيدا، خلال لقاء عقدته مع وفد من مديري هذه المدارس، بحضور أمينة سر المنطقة التربوية في الجنوب هيفاء عزام.
وأطلع الوفد الحريري على واقع المدارس الرسمية التي اعتمدت كمراكز إيواء للنازحين، وحاجتها إلى إعادة التأهيل والصيانة والتجهيز قبل انطلاق العام الدراسي المقبل.
كما بحث الوفد استمرار استضافة أربع مدارس رسمية في صيدا لنازحين، وسبل تأمين مراكز بديلة مجهزة لهم، بما يسمح لإدارات هذه المدارس بالتحضير لاستقبال طلابها مع بداية السنة الدراسية.
وطرح الوفد عدداً من الاحتياجات الأساسية لضمان انتظام الدراسة في المدارس الرسمية، أبرزها سد العجز في صناديق المدارس التي استُنزفت نتيجة دفع الرواتب والحوافز للمتعاقدين ورواتب وأجور عمال الخدمة والحرس.
كما طالب بتوحيد تسمية المتعاقدين بمختلف مسمياتهم، وتسديد مستحقاتهم مباشرة من وزارة التربية وفق الأصول، بما يرفع العبء عن صناديق المدارس.
وشدد الوفد على ضرورة الموافقة على التعاقد مع مدرسين لتأمين الحاجة التعليمية قبل بدء العام الدراسي، في ظل الشغور الناتج عن الإحالة على التقاعد أو الانتقال إلى التعليم الخاص أو ترك الوظيفة بسبب السفر.
كما طالب بدفع المبالغ المخصصة لحراس المدارس التي استضافت نازحين، لقاء خدمتهم خلال فترة النزوح، بعد استثنائهم من لجان الإيواء.
من جهتها، وعدت الحريري بمتابعة هذه المطالب مع وزارة التربية ومحافظة لبنان الجنوبي ووحدة إدارة الحد من مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء والمحافظة.
-
Just in
-
14 :23
الكهرباء الكويتية: حريق جرّاء الهجوم على محطة الكهرباء وتأثر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة وقد تعرضت لهجوم للمرة الثانية خلال يومين
-
14 :22
خاص - عون في واشنطن يطلب ضمانات أميركية... ونتنياهو يحسبها انتخابياً تتمة
-
14 :11
الديوان الأميري القطري: أمير دولة قطر ورئيس الوزراء العراقي أكدا ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية
-
14 :00
محافظ العقبة الأردني: 5 بواخر ترسو حالياً على الأرصفة وتواصل عمليات المناولة كالمعتاد ودون أي عوائق
-
14 :00
الميادين نقلاً عن مصادر: وزير الداخلية الإيراني يزور باكستان غداً ليوم واحد
-
13 :47
مجمع ناصر الطبي بغزة: 5 مصابين بنيران قوات الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها في مواصي خان يونس
-
-
Other stories
-
-
-
الراعي: نجدد التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار
-
قبلان: لا يجوز أن يقود شخص واحد هذا البلد نحو الهاوية ولا يمكن السكوت عن السلطة الحالية
-
كتل حارة الاسبوع المقبل... والحرارة فوق المعدلات
-
بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدرات قاصر في الدكوانة
-
علي فياض: السلطة شرعنت ذرائع العدو وكرّست الاحتلال
-
العلامة فضل الله: نحن امام تسويات غير مكتملة هدفها التبريد لا الحل
-
اتفاق الإطار يحدد بديل اليونيفيل والمناطق التجريبية" تتمدد
-
هذا ما قالته مصادر عسكرية عن تطبيق المناطق التجريبية!
-
إسرائيل تُسابق الوقت بين تنفيذ الاتفاق وتكريس أمر واقع «تدميري» في جنوب لبنان
-
حزب الله مستاء من زيارة عون لواشنطن
-
رئيس الجمهورية اتصل بالرئيسين بري وسلام
-
عناوين الصحف ليوم الأحد 19 تموز 2026
-
عون سيلتقي روبيو
-
تدابير سير في كفرسلوان غدا بمناسبة إقامة سباق الدفع الرباعي الثاني
-
EXCLUSIVE
خاص - مجلس الجنوب أطلق عملية المسح في الجنوب.. إليكم آخر المستجدات
-
قوى الامن: توقيف مواطن بجرم نصب واحتيال في مجال صيانة الألومنيوم
-
قيادة الجيش تنعي الرقيب الأول أحمد سامي خليل الذي استشهد اليوم جرّاء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري - صور
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائب يتهم "القوات" بـ"الكذب" ونواب سُنّة بـ"المنافقين"!
-
EXCLUSIVE
خاص - نرفض ضرب سُلّم العقوبات.. مصادر "القوات": "بعض نواب السنة ظلمونا"
-
EXCLUSIVE
خاص - نائب شمالي: لم أقَع في حبائل "أبو عمر" ولكن!
-
-
Just in
-
14 :23
الكهرباء الكويتية: حريق جرّاء الهجوم على محطة الكهرباء وتأثر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة وقد تعرضت لهجوم للمرة الثانية خلال يومين
-
14 :22
خاص - عون في واشنطن يطلب ضمانات أميركية... ونتنياهو يحسبها انتخابياً تتمة
-
14 :11
الديوان الأميري القطري: أمير دولة قطر ورئيس الوزراء العراقي أكدا ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية
-
14 :00
محافظ العقبة الأردني: 5 بواخر ترسو حالياً على الأرصفة وتواصل عمليات المناولة كالمعتاد ودون أي عوائق
-
14 :00
الميادين نقلاً عن مصادر: وزير الداخلية الإيراني يزور باكستان غداً ليوم واحد
-
13 :47
مجمع ناصر الطبي بغزة: 5 مصابين بنيران قوات الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها في مواصي خان يونس
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
EXCLUSIVE
خاص - عون في واشنطن يطلب ضمانات أميركية... ونتنياهو يحسبها انتخابياً
-
-
-
19 July 2026
-
إيران تدين استهداف دارخوين... وتصفه بجريمة ضد القانون الدولي
-
-
19 July 2026
-
الراعي: نجدد التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار
-
-
-
19 July 2026
-
قبلان: لا يجوز أن يقود شخص واحد هذا البلد نحو الهاوية ولا يمكن السكوت عن السلطة الحالية
-
-
-
19 July 2026
-
كتل حارة الاسبوع المقبل... والحرارة فوق المعدلات
-
-
-
19 July 2026
-
تعيينات أمنيّة جديدة في سوريا
-
-
19 July 2026
-
بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدرات قاصر في الدكوانة
-
-
-
19 July 2026
-
الموت يغيب فنان مصري بعد رحلة مع المرض
-
-
19 July 2026
-
علي فياض: السلطة شرعنت ذرائع العدو وكرّست الاحتلال
-
-
-
19 July 2026
-
العلامة فضل الله: نحن امام تسويات غير مكتملة هدفها التبريد لا الحل
-
-
-
19 July 2026