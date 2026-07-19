تابعت نائب رئيس "تيار المستقبل" ورئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري أوضاع المدارس الرسمية في مدينة صيدا، خلال لقاء عقدته مع وفد من مديري هذه المدارس، بحضور أمينة سر المنطقة التربوية في الجنوب هيفاء عزام.

وأطلع الوفد الحريري على واقع المدارس الرسمية التي اعتمدت كمراكز إيواء للنازحين، وحاجتها إلى إعادة التأهيل والصيانة والتجهيز قبل انطلاق العام الدراسي المقبل.

كما بحث الوفد استمرار استضافة أربع مدارس رسمية في صيدا لنازحين، وسبل تأمين مراكز بديلة مجهزة لهم، بما يسمح لإدارات هذه المدارس بالتحضير لاستقبال طلابها مع بداية السنة الدراسية.

وطرح الوفد عدداً من الاحتياجات الأساسية لضمان انتظام الدراسة في المدارس الرسمية، أبرزها سد العجز في صناديق المدارس التي استُنزفت نتيجة دفع الرواتب والحوافز للمتعاقدين ورواتب وأجور عمال الخدمة والحرس.

كما طالب بتوحيد تسمية المتعاقدين بمختلف مسمياتهم، وتسديد مستحقاتهم مباشرة من وزارة التربية وفق الأصول، بما يرفع العبء عن صناديق المدارس.

وشدد الوفد على ضرورة الموافقة على التعاقد مع مدرسين لتأمين الحاجة التعليمية قبل بدء العام الدراسي، في ظل الشغور الناتج عن الإحالة على التقاعد أو الانتقال إلى التعليم الخاص أو ترك الوظيفة بسبب السفر.

كما طالب بدفع المبالغ المخصصة لحراس المدارس التي استضافت نازحين، لقاء خدمتهم خلال فترة النزوح، بعد استثنائهم من لجان الإيواء.

من جهتها، وعدت الحريري بمتابعة هذه المطالب مع وزارة التربية ومحافظة لبنان الجنوبي ووحدة إدارة الحد من مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء والمحافظة.