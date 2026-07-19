Tayyar Article
سجيع عطية للـOTV: انقسام نواب السنة هو الذي طير العفو العام واذا كان فادي كرم يقصد البعريني فهو مخطئ لانو "كل النواب موتورين من نسوانن" والبعريني على علاقة جيدة جدا مع زوجته
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19 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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14 :23
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الديوان الأميري القطري: أمير دولة قطر ورئيس الوزراء العراقي أكدا ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية
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14 :00
محافظ العقبة الأردني: 5 بواخر ترسو حالياً على الأرصفة وتواصل عمليات المناولة كالمعتاد ودون أي عوائق
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الميادين نقلاً عن مصادر: وزير الداخلية الإيراني يزور باكستان غداً ليوم واحد
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19 July 2026
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