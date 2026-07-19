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Tayyar Article

سجيع عطية للـOTV: انقسام نواب السنة هو الذي طير العفو العام واذا كان فادي كرم يقصد البعريني فهو مخطئ لانو "كل النواب موتورين من نسوانن" والبعريني على علاقة جيدة جدا مع زوجته

  • 19 July 2026
  • 1 hr ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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