Tayyar Article
مصر وإريتريا: أمن وإدارة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة
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19 July 2026
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36 mins ago
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source: tayyar.org
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