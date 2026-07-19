جدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار وتثبيت الأمن والاستقرار، لافتًا الى أن الحياد الفاعل يبقى الخيار الوطني الذي يعزز وحدة لبنان التاريخية.

الراعي وفي عظة قداس عيد القديس شربل من عنايا، قال:" سر القديس شربل عاش في الخفاء لكنه بقي حاضرا في قلوب المؤمنين".

وتابع:" اسبوع يفصلنا عن تطويب الحويك عراب لبنان الكبير المشبه بأرزة قوية وصلبة ونصلي من أجل لبنان وجميع مسؤوليه ليوفقهم إلى كل ما يعزز وحدة الوطن فواجبنا الوطني دعم كل خطوة تعيد للبنان سيادته".