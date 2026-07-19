كتل حارة الاسبوع المقبل... والحرارة فوق المعدلات
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19 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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يسود لبنان اليوم طقس صيفي حار اعتيادي، مع استمرار تشكّل السحب الخفيفة والضباب على المرتفعات. وتبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية، على أن تبدأ بالارتفاع اعتبارًا من الغد لتتجاوز المعدلات، ولا سيما في منتصف الأسبوع المقبل، نتيجة تدفّق كتل هوائية حارة ضعيفة الفعالية مصدرها شبه الجزيرة العربية.
وفي تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الأحد:
-الجو : قليل السحب اجمالاً
-الحرارة : بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء محليا جبلا بسبب الضباب
- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.
الاثنين: قليل السحب اجمالا بعد الظهر. والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٣ ساحلا وبين ١٩ و ٣٥ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
الثلاثاء: قليل السحب اجمالا. والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٤ ساحلا وبين ١٩ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
(LBCI)
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