بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدرات قاصر في الدكوانة
-
19 July 2026
-
20 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحد من ترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان.
على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لمعرفة هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تبيّن أنه يُدعى: أ. م. (مواليد عام 2008، لبناني).
بتاريخ 04-07-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الدكوانة، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة نوع GR تم ضبطها.
بتفتيشه والدراجة، تم العثور على:
/4/ علب بلاستيكية مدوّن عليها “S100” بداخلها مادة الكوكايين
/4/ علب بلاستيكية مدوّن عليها “NET” بداخلها مادة الكوكايين
/4/ أكياس بداخل كل كيس ظرف مدوّن عليه “S50” بداخله مادة الكوكايين
/7/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين
/10/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين
/3/ طبات مدوّن عليها “S100” بداخلها مادة الباز
هاتف خلوي ومبلغ مالي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه. وأُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
-
Just in
-
11 :23
تحليق طيران مسيّر فوق الضاحية الجنوبية
-
10 :57
عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وتعطل الخدمة لدى عدد من المستخدمين
-
10 :49
الموت يغيب فنان مصري بعد رحلة مع المرض تتمة
-
10 :40
وكالة الأنباء السورية: الرئيس أحمد الشرع يعين أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني إضافة إلى مهامه وزيرا للداخلية
-
10 :31
رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
-
10 :29
علي فياض: السلطة شرعنت ذرائع العدو وكرّست الاحتلال تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
علي فياض: السلطة شرعنت ذرائع العدو وكرّست الاحتلال
-
العلامة فضل الله: نحن امام تسويات غير مكتملة هدفها التبريد لا الحل
-
اتفاق الإطار يحدد بديل اليونيفيل والمناطق التجريبية" تتمدد
-
هذا ما قالته مصادر عسكرية عن تطبيق المناطق التجريبية!
-
إسرائيل تُسابق الوقت بين تنفيذ الاتفاق وتكريس أمر واقع «تدميري» في جنوب لبنان
-
حزب الله مستاء من زيارة عون لواشنطن
-
رئيس الجمهورية اتصل بالرئيسين بري وسلام
-
عناوين الصحف ليوم الأحد 19 تموز 2026
-
عون سيلتقي روبيو
-
تدابير سير في كفرسلوان غدا بمناسبة إقامة سباق الدفع الرباعي الثاني
-
EXCLUSIVE
خاص - مجلس الجنوب أطلق عملية المسح في الجنوب.. إليكم آخر المستجدات
-
قوى الامن: توقيف مواطن بجرم نصب واحتيال في مجال صيانة الألومنيوم
-
قيادة الجيش تنعي الرقيب الأول أحمد سامي خليل الذي استشهد اليوم جرّاء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري - صور
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائب يتهم "القوات" بـ"الكذب" ونواب سُنّة بـ"المنافقين"!
-
EXCLUSIVE
خاص - نرفض ضرب سُلّم العقوبات.. مصادر "القوات": "بعض نواب السنة ظلمونا"
-
EXCLUSIVE
خاص - نائب شمالي: لم أقَع في حبائل "أبو عمر" ولكن!
-
EXCLUSIVE
خاص - مصير جبهة الجنوب ضبابي.. وترجيحات متضاربة حول سلوك "الحزب"!
-
الجيش: استشهاد أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري - صور
-
EXCLUSIVE
كواليس - أطفِئَت المحركات ليلة 26 حزيران.. أوساط سياسية: قطيعة بين حـزبٍ ومرجع
-
مجموعة "النهار" اطلقت أول مراسل صحافي بالذكاء الاصطناعي
-
-
Just in
-
11 :23
تحليق طيران مسيّر فوق الضاحية الجنوبية
-
10 :57
عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وتعطل الخدمة لدى عدد من المستخدمين
-
10 :49
الموت يغيب فنان مصري بعد رحلة مع المرض تتمة
-
10 :40
وكالة الأنباء السورية: الرئيس أحمد الشرع يعين أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني إضافة إلى مهامه وزيرا للداخلية
-
10 :31
رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
-
10 :29
علي فياض: السلطة شرعنت ذرائع العدو وكرّست الاحتلال تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الموت يغيب فنان مصري بعد رحلة مع المرض
-
-
19 July 2026
-
علي فياض: السلطة شرعنت ذرائع العدو وكرّست الاحتلال
-
-
-
19 July 2026
-
العلامة فضل الله: نحن امام تسويات غير مكتملة هدفها التبريد لا الحل
-
-
-
19 July 2026
-
دوي انفجارات عنيفة في كييف وسط إنذار بهجوم صاروخي
-
-
-
19 July 2026
-
اتفاق الإطار يحدد بديل اليونيفيل والمناطق التجريبية" تتمدد
-
-
-
19 July 2026
-
هذا ما قالته مصادر عسكرية عن تطبيق المناطق التجريبية!
-
-
-
19 July 2026
-
إسرائيل تُسابق الوقت بين تنفيذ الاتفاق وتكريس أمر واقع «تدميري» في جنوب لبنان
-
-
-
19 July 2026
-
مهرجان أهداف في ميامي.. إنكلترا تهزم فرنسا
-
-
19 July 2026
-
الجيش الأميركي: استهدفنا منشآت عسكرية إيرانية
-
-
19 July 2026
-
حزب الله مستاء من زيارة عون لواشنطن
-
-
-
19 July 2026