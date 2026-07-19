صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحد من ترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان.على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لمعرفة هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تبيّن أنه يُدعى: أ. م. (مواليد عام 2008، لبناني).بتاريخ 04-07-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الدكوانة، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة نوع GR تم ضبطها.بتفتيشه والدراجة، تم العثور على:/4/ علب بلاستيكية مدوّن عليها “S100” بداخلها مادة الكوكايين/4/ علب بلاستيكية مدوّن عليها “NET” بداخلها مادة الكوكايين/4/ أكياس بداخل كل كيس ظرف مدوّن عليه “S50” بداخله مادة الكوكايين/7/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين/10/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين/3/ طبات مدوّن عليها “S100” بداخلها مادة البازهاتف خلوي ومبلغ مالي.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه. وأُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.