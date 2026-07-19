Tayyar Article
قيادي في حزب حرية كردستان المعارض لإيران: 8 مصابين من عناصر الحزب في هجوم بمسيرات على مخيم تابع للحزب في أربيل
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19 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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