Tayyar Article
وسائل إعلام نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي: لا وجود لمجتبى خامنئي في إيران
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19 July 2026
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48 mins ago
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source: tayyar.org
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09 :42
الجيش الكويتي: دفاعاتنا الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إثر العدوان الإيراني
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09 :40
دوي انفجارات عنيفة في كييف وسط إنذار بهجوم صاروخي (سكاي نيوز عربية) تتمة
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وسائل إعلام نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي: إيران خططت لاغتيال شخصيات إسرائيلية في تل أبيب انتقاماً لمقتل علي خامنئي
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09 :35
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ترامب لـ"نيويورك بوست": مقتل الجنديين الأمريكيين أمر مؤسف لكن المهمة العسكرية لا تزال ضرورية
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