بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قالت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان حزب الله ينظر الى زيارة الرئيس عون الى واشنطن ولقائه الرئيس الاميركي، نظرة سلبية للغاية، معتبرا ان هذه الخطوة تندرج في اطار مسار المفاوضات المباشرة مع العدو الاسرائيلي و«الاتفاق الاطاري» المذل، الذي يخضع للاملاءات الاميركية والشروط الاسرائيلية.



وفي هذا المجال، شن النائب في حزب الله حسن عزالدين امس، هجوما عنيفا على «السلطة السياسية الحاكمة»، واتهمها بانها اقدمت عن سابق تصور وتصميم على المفاوضات المباشرة مع العدو، والتزمت بمبدأ التنازلات المجانية، لتحقيق شروط العدو ومن يدعمه.



واضاف «ان هذا الاداء يشكل انتحارا سياسيا، ولن يحقق اي من المصالح والثوابت الوطنية لهذا البلد».

وانتقد «اتفاق الاطار» بشدة، ووصفه بانه «يغطي كل ما فعله العدو الصهيوني ويغطي جرائمه، ويستدعي الاحتلال للبقاء في هذا الوطن».