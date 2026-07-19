بعض ما جاء في مانشيت الديار:

كشف مصدر رسمي لـ«الديار» عن ان الرئيس عون اجرى اتصالين مع كل من الرئيسين نبيه بري ونواف سلام قبل مغادرته لبنان، ووضعهما في اجواء لقائه المرتقب مع ترامب، وما سيطرحه ويطلبه منه حول ملفات عديدة.



وعلم ان الرئيس بري جدد موقفه بالتأكيد على الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المحتلة، مكررا اقتراحه بجدولة الانسحاب من الاقضية، وليس من قرية او قريتين.

ماذا يحمل عون معه الى البيت الابيض؟

واوضح المصدر ردا على سؤال لـ«الديار»، ان لقاء الرئيس عون مع الرئيس الاميركي سيتناول مروحة من الملفات والقضايا المهمة، وان البحث والنقاش سيكون مفتوحا حول كل المواضيع الاساسية التي تهم لبنان .



وقال المصدر ان عون سيؤكد على ضرورة تثبيت وقف اطلاق النار بشكل كامل، الى جانب التركيز ايضا على الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ بنود الاتفاق الاطاري.



واضاف المصدر الرسمي ان الرئيس عون سيشكر ترامب على اهتمامه بلبنان ووقوفه الى جانبه، وتدخله لوقف اطلاق النار والاعتداءات الاسرائيلية. وسيطلب منه تقديم مساعدات اضافية سريعة للجيش اللبناني، لتمكينه من القيام بدوره الوطني، وزيادة واستكمال البرامج التدريبية له.



ولفت المصدر الى ان البحث سيتطرق الى التعاون الاقتصادي، وسبل مساعدة واشنطن لبنان في عملية النهوض، بالاضافة الى عرض للعلاقات اللبنانية - السورية والتطورات في المنطقة.



وختم المصدر الرسمي مكررا ان اهم ما سيجري التركيز عليه هو تثبيت وقف اطلاق النار، والانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المحتلة، وتنفيذ الاتفاق الاطاري. وان البحث بطبيعة الحال سيتطرق ايضا الى اعادة الاعمار، وعودة الاهالي الى الجنوب.