عناوين الصحف ليوم الأحد 19 تموز 2026
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19 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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النهار: عون في واشنطن: العبرة في ترجمة الدعم وتنفيذ الالتزامات
الديار: عون الى واشنطن... ولقاء قمّة مع ترامب الثلثاء
تثبيت وقف النار والإنسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش
الشرق الأوسط السعودية: الجيش الأميركي يعلن شن ضربات لـ«معاقبة» إيران على مهاجمة قواته في الأردن
الأنباء الكويتية: السفارة الأميركية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان
عون يغادر إلى واشنطن للقاء ترامب وبحث سبل تثبيت وقف النار وانسحاب إسرائيل
المدن: اعتداءات إسرائيل مستمرة جنوباً وكوبر قد يزور بيروت قريباً
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08 :20
مسؤول إسرائيلي: حالة تأهب بعد إنهاء مذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية وواشنطن رفضت طلباً إسرائيلياً للانخراط بحرب إيران
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الجيش الأميركي: استهدفنا منشآت عسكرية إيرانية تتمة
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حزب الله مستاء من زيارة عون لواشنطن (الديار) تتمة
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07 :34
رئيس الجمهورية اتصل بالرئيسين بري وسلام (الديار) تتمة
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08 :20
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08 :18
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08 :10
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07 :52
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07 :34
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