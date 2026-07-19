عون سيلتقي روبيو
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19 July 2026
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32 mins ago
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source: النهار
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بعض ما جاء في مانشيت النهار:
أفادت المعلومات بأن الرئيس جوزاف عون سيعقد اجتماعاً مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قبل لقائه الرئيس ترامب، في إطار المشاورات السياسية والأمنية المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
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