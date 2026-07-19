بعض ما جاء في مانشيت النهار:

أفادت المعلومات بأن الرئيس جوزاف عون سيعقد اجتماعاً مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قبل لقائه الرئيس ترامب، في إطار المشاورات السياسية والأمنية المرتبطة بالمرحلة المقبلة.