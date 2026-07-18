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إعلام إسرائيلي: الجيش عرض على القيادة السياسية خطة حال استئناف العمليات ضد إيران
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18 July 2026
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45 mins ago
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source: tayyar.org
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20 :33
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20 :27
القيادة المركزية الأميركية: مقتل جنديين أميركيين وفقدان آخر في الأردن خلال التصدي لهجمات إيرانية أمس
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20 :13
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18 July 2026
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