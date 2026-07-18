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Tayyar Article

هيئة بحرية بريطانية تعلن تلقيها بلاغا عن واقعة تتعلق بناقلة نفط وقوات عسكرية على بعد 100 ميل بحري تقريبا شرق ميناء "الدقم" في عُمان

  • 18 July 2026
  • 16 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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