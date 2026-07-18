واصلَ مجلس الجنوب حملة الكشف على المنازل المدمرة والمتضررة في القرى والبلدات والمدن الجنوبية الذي بدأها منذ أسبوع لإحصاء الأضرار للبدء بورشة الهدم وإزالة رُكام المنازل المتضررة الغير صالحة للسكن أو الترميم، على أن يتم التوزيع على أصحاب المنازل المهدمة بيوت جاهزة منحت الحكومة مجلس الجنوب تفويضاً لاستدراج عروض لشرائها من تركيا لاسيما وأن عملية إعادة الإعمار سيطول أمدها وكذلك ورشة الترميم لعدم توافر الأموال اللازمة واستمرار حالة الحرب. علماً أن التعويضات للمتضررين خلال حرب العام 2024 لم يحصل عليها مستحقوها بعد.